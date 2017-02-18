Правительство поручило расширить границы морского порта Тамань

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dfa3644d94b9852ac488b56cff6c0c03 Правительство поручило расширить границы морского порта Тамань Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в феврале подписал распоряжение о расширении границ морского порта Тамань.

В документе указано, что необходимо развитие существующей инфраструктуры порта. В нем планируется построить зерновой терминал, причальный комплекс сжиженных углеводородных газов, перевалочную базу крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Проекты должны быть реализованы за счет средств инвестора.

Распоряжением определены категория земель и разрешенное использование создаваемых искусственных участков.

Ожидается, что эти меры будут способствовать развитию порта Тамань и созданию дополнительных рабочих мест, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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