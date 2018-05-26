Правительство предложило увеличить бюджет ПФР более чем на 90 млрд рублей

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в бюджете Пенсионного фонда на 2018 год.

В нем отмечается, что общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 млрд рублей (до 8 трлн 532 млрд рублей).

Отмечается, что благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается, сообщается на сайте правительства.

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