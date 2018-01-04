Правительство предложило ввести ответственность за неправильную эксплуатацию лифтов и эскалаторов

Распоряжение о внесении соответствующего законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ опубликовали 4 января на сайте правительства.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность для организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов… за нарушение правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах)», — говорится в пояснительной записке.

Соответствующие правила утверждены в июне 2017 года постановлением правительства.

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