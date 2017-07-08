Правительство расширило сеть трассы Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск

Дорогу общего пользования регионального значения Адыгейск — Бжедугхабль включили в состав федеральной трассы А160.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ подготовил Минтранс России.

Ожидается, что эти меры будут способствовать улучшению качества обслуживания участников дорожного движения, повышению его безопасности, сокращению транспортных расходов при перевозке грузов и пассажиров, повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона.

Трасса Адыгейск — Бжедугхабль обеспечивает по кратчайшему расстоянию транспортную связь Краснодара и Майкопа, подъезд от населенных пунктов Адыгеи и Белореченского района к аэропорту Краснодар и выход регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов к портам в Новороссийске и Туапсе.

Согласно постановлению, изменили название дороги А160. Теперь она будет называться Майкоп — Адыгейск — Бжедугхабль — Усть-Лабинск — Кореновск.

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года, сообщается на сайте Правительства РФ.

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