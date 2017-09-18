Правительство РФ одобрило индексацию пенсий на 3,7% в 2018 году

Ранее пенсии индексировались с 1 февраля, но в следующем году решили сделать индексацию с 1 января.
«Правительство одобрило индексацию пенсий с 1 января 2018 года на 3,7%, несмотря на понижение прогноза по инфляции на 2017 год до 3,2%», — сказал министр труда и социального развития Максим Топилин на брифинге по итогам заседания правительства.
Ранее он сообщил, что пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в следующем году.
По словам Топилина, индексация различных выплат льготным категориям запланирована с 1 февраля на уровень фактической инфляции. Индексация социальных пенсий, по его словам, планируется с 1 апреля на 4,1%.
Законопроект внесут в Госдуму вместе с проектом закона о бюджете и бюджете Пенсионного фонда, сообщает «Интерфакс».
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