Правительство РФ одобрило индексацию пенсий на 3,7% в 2018 году

Ранее пенсии индексировались с 1 февраля, но в следующем году решили сделать индексацию с 1 января.

«Правительство одобрило индексацию пенсий с 1 января 2018 года на 3,7%, несмотря на понижение прогноза по инфляции на 2017 год до 3,2%», — сказал министр труда и социального развития Максим Топилин на брифинге по итогам заседания правительства.

Ранее он сообщил, что пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в следующем году.

По словам Топилина, индексация различных выплат льготным категориям запланирована с 1 февраля на уровень фактической инфляции. Индексация социальных пенсий, по его словам, планируется с 1 апреля на 4,1%.

Законопроект внесут в Госдуму вместе с проектом закона о бюджете и бюджете Пенсионного фонда, сообщает «Интерфакс».

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