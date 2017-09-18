Правительство РФ одобрило проект бюджета страны на 2018-2020 годы

Проект основан на ожидании инфляции в размере 4% и дефицита бюджета 1,37% ВВП.

Прогнозируемый объем доходов бюджета — 15 трлн 182,14 млрд рублей, расходов — 16 трлн 514,6 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2019 года определили в размере 10 трлн 586,5 млрд рублей, внешнего — 71 млрд долларов или 60,2 млрд евро.

Объем ВВП на 2018-2020 годы прогнозируют в размере 97,46 трлн, 103,23 трлн и 110,24 трлн рублей соответственно.

На погашение государственных ценных бумаг в рублях планируют направить бюджетные ассигнования на 631,1 млрд, 762,03 млрд, 606,23 млрд рублей в 2018-2020 годах соответственно, в валюте — 507,73 млрд, 480,7 млрд, 683,81 млрд рублей. На погашение кредитов иностранных государств и международных финансовых организаций потратят 16,79 млрд, 15,68 млрд и 12,88 млрд рублей.

В проект бюджета заложены те же параметры программы внешних заимствований, что и на 2017 год — 7 млрд долларов, из них 4 млрд долларов — обмен старых выпусков, сообщает «Интерфакс».

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