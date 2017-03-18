Правительство РФ одобрило расширение полномочий ФАС

Правительство РФ в марте одобрило законопроект, который предлагает наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России дополнительными полномочиями.

ФАС сможет привлекать к административной ответственности власти регионов за нарушение стандартов раскрытия информации в сфере государственного регулирования цен.

«Предлагается закрепить за ФАС России полномочия по привлечению к административной ответственности органов исполнительной власти субъектов Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов) за нарушение стандартов раскрытия информации», — говорится в сообщении.

Принятие законопроекта позволит сформировать систему контроля и ответственности за несоблюдение стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения, сообщается на сайте Правительства РФ.

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