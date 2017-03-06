Правительство РФ одобрило законопроект о защите прав покупателей в Интернете

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ в марте одобрила законопроект, направленный на защиту прав потребителей, которые приобретают товары и услуги в Интернете.

Проект подготовил Роспотребнадзор. Он предлагает ввести понятие «агрегатор товаров и услуг».

«Предусматривается ответственность таких агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре, продавце, на основании которой был заключен договор с потребителем», — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Изменения направлены на восполнение пробелов в правовом регулировании соответствующих правоотношений и создание дополнительных механизмов для защиты прав потребителей, приобретающих товары через Интернет.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.

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