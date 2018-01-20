Правительство РФ одобрило законопроект об органическом сельском хозяйстве

Законопроект вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции».

В сообщении, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что законопроект разработан в целях установления правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции: в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры.

Органическая продукция — биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также генетически модифицированных продуктов.

Проект предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия ее производства согласно стандартам, сообщает RT.

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