Правительство РФ поддержало перенос выборов на 18 марта 2018 года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о переносе выборов президента РФ в 2018 году на 18 марта.

По действующему законодательству, выборы проходят во второе воскресенье марта. В поправке отмечается, что, если этот день является совмещенным или послепраздничным, рабочим, то выборы можно перенести на следующее воскресенье. В 2018 году это будет 18 марта, годовщина присоединения Крыма к России.

Поправки также отменяют открепительные удостоверения, законодательно закрепляют трансляцию с избирательных участков.

Согласно проекту отзыва, у кабмина не возникло никаких замечаний. Первое чтение запланировано на 14 апреля, а ранее поправки уже одобрил профильный комитет, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поправки о переносе дня выборов президента предложили в марте в Совете Федерации. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не сформировал позицию по поводу этой инициативы.

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