Правительство РФ поддержит компании, попавшие под санкции США

Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств. Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была по мере возможности направлена на их дальнейший рост», — сказал он.

Медведев добавил, что санкции США — нелегитимные способы решения политических задач экономическими методами.

«Я имею в виду недобросовестную конкуренцию и просто неприемлемые в правовом смысле решения», — цитирует премьер-министра ТАСС.

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