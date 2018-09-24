Правительство РФ подготовит новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии

Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она отметила, что снижение показателя бедности в два раза за шесть лет — одна из наиболее сложных задач, обозначенных в майском указе президента.

«По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года. И я не исключаю, что примем дополнительные меры по поддержке демографии и также, возможно, по поддержке семей с детьми», — сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, дополнительный пакет мер появится только после того, как будут получены все данные о социально-экономическом положении в России по итогам 2018 года, то есть после первого квартала 2019 года.

Средства на реализацию новых мер могут быть направлены «из самых разных источников», заявила вице-премьер. Пока предстоит определиться непосредственно с мерами, подчеркнула она.

В первом полугодии 2018 года доля бедных сократилась на 1,1 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник