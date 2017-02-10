Правительство РФ представит ежегодный отчет в Госдуме 19 апреля

В Госдуме 19 апреля состоится ежегодный отчет Правительства РФ.
Об этом 10 февраля сообщила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.
«Эта дата согласована руководством правительства и Государственной Думы», — уточнила она.
Ранее первый вице-спикер Александр Жуков сообщал, что перед депутатами выступит с докладом премьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно Конституции РФ, к ведению Госдумы относится заслушивание ежегодных отчетов правительства о результатах его деятельности, сообщает ТАСС.