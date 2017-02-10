Правительство РФ представит ежегодный отчет в Госдуме 19 апреля

В Госдуме 19 апреля состоится ежегодный отчет Правительства РФ.

Об этом 10 февраля сообщила пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова.

«Эта дата согласована руководством правительства и Государственной Думы», — уточнила она.

Ранее первый вице-спикер Александр Жуков сообщал, что перед депутатами выступит с докладом премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно Конституции РФ, к ведению Госдумы относится заслушивание ежегодных отчетов правительства о результатах его деятельности, сообщает ТАСС.

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