Правительство РФ расширило список необлагаемого НДС импортного оборудования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в апреле подписал постановление о дополнении перечня технологического оборудования, аналоги которого не производят в России и ввоз которого не подлежит обложению НДС.

Документ подготовил Минпромторг России. В список включили оборудование комплектной установки пиролиза, установки по производству метанола и линейного полиэтилена, линии по изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей.

Сейчас ввоз техоборудования подлежит обложению НДС. Это приводит к увеличению объема денег, которые направляют предприятия на техническое перевооружение. Ожидается, что освобождение от взимания налога позволит сократить расходы предприятий, которые реализуют инвестпроекты, направленные на создание новых производств.

Планируется, что принятые меры позволят создать новые конкурентные производства, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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