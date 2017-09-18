Правительство РФ рассмотрит проект бюджета на 2018-2020 годы

Правительство РФ на заседании 18 сентября обсудит новый прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 годы, проект закона о федеральном бюджете на этот же период и блок сопутствующих законопроектов.

Подготовленный в августе Минэкономразвития обновленный макроэкономический прогноз станет основой для формирования бюджета на предстоящую трехлетку. Согласно базовому сценарию этого документа, ВВП России в 2018 году вырастет на 2,1%, в 2019 году — на 2,2%, в 2020 году — на 2,3%. Инфляцию в эти годы ведомство ожидает на уровне порядка 4%.

В первой декаде сентября министр финансов Антон Силуанов сообщал, что, по оценке его ведомства, дефицит бюджета в 2018 году составит 1,4% ВВП, в дальнейшем ожидается постепенное сокращение дефицита федерального бюджета до 0,8 — 0,9% ВВП в 2019 и 2020 годах.

По оценкам главы Минфина, которые он давал минувшим летом, в 2018 году доходы российского бюджета вырастут на 630 млрд рублей. В 2017 году федеральный бюджет дополнительно получит 623 млрд рублей доходов от нефти и газа, сообщал министр.

Эти средства, по его словам, будут задействованы в качестве источника финансирования дефицита бюджета 2018 года. Силуанов отмечал, что расходы бюджета учитывают средства на индексацию пенсий и других социальных выплат в 2018 году на ожидаемый уровень инфляции в 4%.

Глава кабмина Дмитрий Медведев обещал на прошлой неделе, что правительство внесет проект бюджета в Госдуму 29 сентября, рассмотрев его предварительно на своем заседании в середине сентября. При этом премьер призвал к сдержанной бюджетной политике и спокойствию при учете «факторов неопределенности».

В блок бюджетных законопроектов, которые будут рассматриваться правительством, в частности, входят проекты законов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Правительство рассмотрит также проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2018-2020 годы и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на этот же период.

Еще один законопроект в повестке дня заседания касается доведения к 2019 году минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, что, как отметили в кабмине, «будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы».

Кроме того, правительство рассмотрит законопроект о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018-2020 годы. Согласно документу, в этот период страховые взносы будут уплачиваться в порядке и по тарифам, установленным законом о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

Члены правительства обсудят поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие продление до 31 декабря 2024 года сроков действия положений НК РФ, согласно которым расходы на выплату страхователями страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуществляются в счет начисленных страховых взносов в Фонд социального страхования, сообщает ТАСС.

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