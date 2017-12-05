Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

В постановлении говорится, что срок проведения эксперимента — с 15 января по 31 декабря 2018 года.

Участниками проекта станут федеральные органы исполнительной власти, производители и импортеры табачной продукции, организации оптовой и розничной торговли, оператор информационной системы, используемой для проведения эксперимента.

Ожидается, что эксперимент даст возможность оценить эффективность и результативность механизмов маркировки табачной продукции. Проект позволит определить подлинность товаров, будет способствовать стандартизации и унификации процедур учета оборота табачной продукции, а также противодействовать ее незаконному ввозу.

Подробные детали и правила эксперимента установят в методических рекомендациях, утверждаемых совместно федеральными ведомствами, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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