Правительство РФ утвердило изменения в правила дорожного движения

Они направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и пассажирские маршрутные перевозки.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения. Документ опубликован 17 июля на сайте кабмина.

«В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных [загрязняющих] веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации [табличка] «Экологический класс транспортного средства», новые термины», — говорится в сообщении.

С целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки введены новые термины — «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки. Помимо прочего, действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок. Как отмечается, это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части, говорится в справке к документу. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесенными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути», уточняется на сайте кабмина.

Кроме того, теперь разрешается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Предполагается, что изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, сообщает ТАСС.

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