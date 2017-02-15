Правительство РФ утвердило план приватизации на 2017—2019 годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в феврале утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы.

Соответствующее распоряжение 15 февраля опубликовали на сайте кабмина.

«Планом предусматривается приватизация в 2017—2019 годах находящихся в федеральной собственности акций около 500 акционерных обществ, около 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны», — говорится в документе.

Утвержденная программа учитывает основные направления приватизации. Ожидается, что ежегодные поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества составят 5,6 млрд рублей. Оценка проводилась без учета стоимости акций крупнейших компаний.

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