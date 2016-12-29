Правительство РФ утвердило список жизненно важных лекарств на 2017 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 декабря сообщил, что утвердил новый список жизненно необходимых лекарств на следующий год.

Об этом он рассказал на заседании с вице-премьерами.

«Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2017 год. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было спекуляций. Эти лекарства должны оставаться доступными для людей», — пояснил Медведев.

По его словам, с недавнего времени перечень таких лекарств стал формироваться более открыто и с участием профессионального сообщества. Премьер-министр отметил, что это позволит правительству лучше понимать, какие лекарства наиболее востребованы, какова ситуация с ценами на них, а также насколько регионы обеспечены тем или иным лекарственным препаратом.

«Цены на лекарства и проблемы здравоохранения по социологическим опросам остаются, может быть, одной из наиболее существенных тем для практически любой российской семьи», — подчеркнул Медведев.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что перечень важнейших лекарств не будет составляться один раз в год. Список будут обновлять по мере поступления новых лекарств. Она добавила, что фармацевтические компании сейчас набрали высокую скорость создания и вывода на рынок новых препаратов, сообщает ТАСС.

Источник