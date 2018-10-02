Правительство РФ вернулось к обсуждению соцнормы энергопотребления

При ее введении предусматривается оплата по базовому тарифу и его рост при превышении потолка энергопотребления в месяц.

Предложенная схема предусматривает соцнорму в 300 кВт/ч в месяц по базовому тарифу, сверх нее — по повышенному, а больше 500 кВт/ч — «по экономически обоснованному». Объем фиксируется не на человека, а на домохозяйство. Для отдельных категорий граждан, нуждающихся в соцподдержке, предусматриваются субсидии.

Правительство также может сократить число категорий потребителей, считающихся населением, и поэтапно довести понижающий коэффициент от 0,7 до 1. Это означает постепенную отмену льготных тарифов для жителей сел и квартир с электроплитами и электроотоплением.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании 19 сентября в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономразвития ввести социальную норму энергопотребления. Ведомствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты соответствующих нормативных документов.

По словам замглавы ФАС Виталия Королева, на жителя России в среднем приходится 89 кВт/ч в месяц, однако в некоторых регионах показатель существенно выше — около 225 кВт/ч в Иркутской области.

Пилотный проект по введению соцнорм потребления электроэнергии запустили в России в 2013 году. Плата за энергопотребление в пределах нормы начислялась по минимальному тарифу, за перерасход граждане платили по повышенному тарифу. В феврале 2014 года Правительство РФ постановило, что российские регионы могут самостоятельно принять решение о введении соцнормы на потребление электроэнергии или отказе от нее, пишет «Коммерсантъ».

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