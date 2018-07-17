Правительство РФ выделило 1,8 млрд рублей на лекарства для льготников

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Объем субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — говорится в сообщении.
Текст документа предложил Минздрав. По данным ведомства, в первом квартале года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тыс. человек.
В больницы теперь будет поступать больше лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, сообщает телеканал «360».
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