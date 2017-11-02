Правительство РФ выделило 5,3 млрд рублей на покупку самолетов и вертолетов

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрены 5,3 млрд рублей в качестве взноса в уставный капитал ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний. Из них 1 млрд рублей предназначен для закупки пяти самолетов Л-410. Еще 4,3 млрд рублей направят на приобретение 19 вертолетов Ми-8 и 12 вертолетов «Ансат».

В постановлении указано, что планируется привлечение внебюджетных денег в размере 5,7 млрд рублей на закупку вертолетной техники.

Ожидается, что такие меры позволят поддерживать отечественное авиастроение, серийное производство и сборку самолетов и вертолетов, развивать рынок малой авиации, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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