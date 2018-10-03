Правительство РФ выделило для Минобороны участок в Азовском море

Участок акватории Таганрогского залива предоставят «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации. Участок площадью 21,6 кв. км предоставляется ведомству на 20 лет. Он не может использоваться юридическими или физическими лицами для других целей, включая рыболовство.

В середине сентября власти Украины заявили о намерении до конца года создать базу своего военного флота на Азовском море для «отпора агрессивным действиям России в регионе». В конце месяца ВМС Украины завершили командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018». Президент Украины Петр Порошенко на выступлении в ООН заявил, что Россия хочет оккупировать Азовское море.

В конце августа депутат Верховной рады Иван Винник призвал разорвать договор с РФ об Азовском море. Позднее замминистра иностранных дел Украины Ирина Зеркаль заявила, что Киев не будет разрывать соглашение с Москвой, чтобы Россия не получила возможность «заявить о территориальном споре», сообщает РБК Краснодар.

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