Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков

Деньги поступят из Резервного фонда кабинета министров.

«Мы продолжим оказывать помощь отдельным категориям заемщиков, у которых есть сложности с погашением ипотеки. Я подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Помощь будет оказываться по ряду критериев, в особых случаях ее выделение будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием исполнительной власти, Госдумы и уполномоченного по правам человека.

Премьер также поручил Агентству по ипотечному жилищному кредитованию представить предложения по дальнейшему развитию ипотеки, включая снижение кредитной ставки, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 10 августа Сбербанк снизил первоначальный взнос и ставки по ипотеке.

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