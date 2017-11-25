Правительство РФ выделит дополнительные 60 млн рублей общественным организациям инвалидов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ноябре подписал распоряжение о распределении дополнительных субсидий на государственную поддержку организаций инвалидов.

Документ 25 ноября опубликован на сайте правительства.

«Дополнительные средства в размере 60 млн рублей распределены между общероссийскими общественными организациями инвалидов. Общий объем выделенных в 2017 году средств составляет 1,5 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Получателями субсидий станут Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны», сообщает ТАСС.

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