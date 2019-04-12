Правительство РФ утвердило правила регистрации в ГИБДД заниженных «Приор»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который регламентирует правила тюнинга автомобилей.

Документ разъясняет правила изменения конструкции авто, в частности, тюнинговать авто можно будет после разрешения Госавтоинспекции. Соответствующее разрешение выдается после получения пакета документов, среди которых — заключение испытательной лаборатории.

После внесения изменений в конструкцию автомобиля он отправляется в Госавтоинспекцию, где выдается соответствующее свидетельство или отказ в его выдаче.

Также в документе перечислены причины отказа владельцам авто в тюнинге. В частности, отказано в получении свидетельства будет в том случае, если изменения конструкции приведут к уничтожению идентификационного номера, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, непредусмотренными маркой автомобиля, сообщает РБК.