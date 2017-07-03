Правительство РФ запретило оставлять детей в машине без присмотра

Дошкольникам нельзя будет находиться одним в припаркованных автомобилях.

Документ, утверждающий изменения в правила дорожного движения, 3 июля был опубликован на сайте кабмина. В поправках указано, что детей в возрасте 7-11 лет можно будет перевозить только в автокреслах или пристегнутыми ремнями безопасности.

По действующим правилам, детей до 12 лет можно перевозить, используя детские удерживающие устройства, а также другие средства, которые позволяют пристегнуть ребенка ремнями безопасности. Специалисты установили, что «книга», бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности не обеспечивают должный уровень защиты ребенка. Кроме того, они могут усугубить последствия ДТП для ребенка по сравнению с ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией транспортного средства.

«Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка младше семи лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет», — говорится в документе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресла.

Вернуться на ленту

Источник