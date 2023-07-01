Правительство Украины планирует разместить ракеты возле Крыма и начать переговоры с Россией — СМИ

План возвращения оккупированных Россией территорий украинские официальные лица представили во время секретного визита директору Центрального разведывательного управления Уильяму Бернсу. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные источники в Украине и США.

По данным журналистов, украинские военные хотят к осени 2023 года вернуть значительную часть оккупированных территорий, вывести свои ракетные комплексы и артиллерию на границу Крыма, дальше на восток Украины. Двигаться, а потом хочет начать переговоры с Москвой.

“Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу”, – цитирует газета.

Также издание добавило, что необъявленный ранее визит Бернса произошел после начала контрнаступления ВСУ.

Его основной целью было подтверждение намерений Администрация президента США Джо Байдена продолжит делиться разведданными с Киевом, чтобы помочь Украине. Было подтверждение.