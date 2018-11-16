Правительство утвердило отключение аналогового телевещания к лету 2019 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 ноября подписал протокол заседания правительства, который зафиксировал решение вопроса о переходе на цифровой формат телевизионного вещания в России.
Кабмин одобрил предложение Минкомсвязи России о поэтапном прекращении на территории РФ эфирной наземной аналоговой трансляции обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов, с 11 февраля 2019 года по 10 июня 2019 года.
Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания поручили рассмотреть и до 10 декабря утвердить план перехода России на цифровое эфирное вещание.
Властям регионов необходимо принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах, сообщает «Интерфакс».
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