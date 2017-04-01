Правительство утвердило план привлечения инвестиций в развитие курортов РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте подписал распоряжение об утверждении плана по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса.

Согласно документу, создадут рабочую группу по развитию курортов. Планируется, что будет проведен анализ эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса России.

После этого выработают критерии отбора объектов для реализации проектов государственно-частного партнерства и определят регионы для запуска пилотных проектов по их реконструкции, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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