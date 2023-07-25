Правительство утвердило положение о госучреждениях

Решением Кабинета Министров утверждено положение о государственных учреждениях.

Документ Президента 2 Разработан в соответствии с постановлением «О мерах по ускорению реформирования государственных учреждений» от 8 февраля 2022 года.

Положением, в частности, определяются:

правовой статус государственного учреждения;

права, обязанности и ответственность государственного учреждения;

порядок создания, реорганизации и ликвидации государственного учреждения, филиалов и представительств;

устанавливаются принципы обеспечения открытость и прозрачность деятельности учреждения;

порядок осуществления контроля за деятельностью государственного учреждения.

Государственное учреждение создается после получения предварительного согласия антимонопольного органа.