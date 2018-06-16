Правительство внесло в Госдуму законопроекты о пенсионной реформе и повышении НДС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.

Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Как пояснял премьер ранее, реформа начнется с 2019-го и будет поэтапной: достичь определенного в документе пенсионного возраста предполагается в 2028 году для мужчин и в 2034 году — для женщин.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата может рассмотреть законопроект еще до конца весенней сессии, однако торопиться и нарушать регламент парламентарии не будут. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным.

Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, повышении НДС до 20%.

«Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектами предлагается внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в пенсионный фонд в размере 22%.

Второй законопроект предусматривает определение суммы страховых взносов для формирования пенсионных прав при исчислении страхового взноса в фиксированном размере, сообщает РИА «Новости».

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