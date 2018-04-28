Правительство выделит Кубани 42,4 млн рублей на повышение зарплат бюджетников

Всего на предоставление дотаций 54 субъектам из резервного фонда выделят 16,3 млрд рублей.

Деньги пойдут на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года. Средства также направят на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Краснодарский рай получит 42 млн 451 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовали на портале правовой информации.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник