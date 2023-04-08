Правительство ЮАР объявило о намерении принять всех лидеров БРИКС в стране.

ЮАР готовится к личному участию лидеров всех стран БРИКС, включая президента России Владимира Путина, в саммите, который состоится в августе.

“Мы подтвердили, что все лидеры будет участвовать в саммите», — сказал он.

По его словам, Россия не указала, что российский лидер не будет участвовать в саммите БРИКС.

«Да, все лидеры будут участвовать в саммите.” участвует. Россия иного не утверждала. Приглашение направил президент Рамофоса, президент Путин выразил благодарность, мы готовимся к тому, чтобы все лидеры были в ЮАР”, – сказал он. Он сказал, что ждет саммита БРИКС, который состоится в мае.