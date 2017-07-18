Правоохранители начали проверку по ДТП в Крымском районе

Пассажирский поезд Уфа — Новороссийск практически раздавил легковушку. В результате столкновения мужчина за рулем иномарки и его пассажир погибли.

ДТП случилось на нерегулируемом переезде в районе села Мерчанское. По предварительной версии, виновник аварии — водитель иномарки. Автомобиль со ставропольскими номерами попытался проскочить перед многотонной техникой. Машинист применил экстренное торможение, но этого оказалось недостаточно. Поезд протащил легковушку несколько сотен метров. По факту трагедии правоохранители начали проверку.

«В настоящее время установлено, что водитель автомобиля — житель города ставрополя. Пассажир — житель поселка Ивановское», — сообщила пресс-секретарь УТ МВД России по ЮФО Елена Котельник.

У местных жителей есть свои версии случившегося. По их словам, семафор, которым оснащен переезд, работает далеко не всегда. Погибшие мужчины могли просто не заметить состав.

«По весне муж ехал в сторону Мерчанки и тоже говорил, что светофоры не горят», — рассказала очевидец аварии Ирина.

Это не единственное ЧП на железных дорогах края за последние дни. Недавно в поселке Ильском поезд буквально раздавил УАЗ. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как отечественный внедорожник застрял между путями. В этой аварии никто не пострадал. Водитель и пассажиры смогли вовремя выбраться из салона.

В транспортной полиции напоминают, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а его тормозной путь может достигать 1,5 км, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Крымском районе поезд на переезде въехал в автомобиль, двое погибли.

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