Правоохранители проверили все избирательные участки на Кубани

Участки накануне Единого дня голосования осмотрели и опечатали сотрудники полиции и Росгвардии.

Сначала инженеры-взрывотехники и кинологи проверили все помещения и прилегающую территорию. После свой пост заняли полицейские. Они будут нести усиленное дежурство вплоть до окончания работы комиссий и передачи всех бюллетеней в ЦИК.

«Все сотрудники нацелены на проявление бдительности, повышенного внимания к гражданам, прибывающим на участки, представителям наблюдателей различных направленностей, а также на оказание помощи членам ИК для реализации их прав и полномочий», — отметил заместитель начальника полиции ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юрий Сафронов.

За безопасностью и соблюдением порядка следят 15 тыс. человек. Это полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки, дружинники, волонтеры и сотрудники ЧОП.

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