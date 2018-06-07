Правоохранители РФ гарантировали безопасность гостей и участников ЧМ-2018

Об этом заявил руководитель аппарата Межведомственного оперативного штаба по безопасности чемпионата мира, руководитель Главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка турнира Алексей Лаврищев.

«Безопасность участников и гостей чемпионата является первоочередной задачей правоохранительных органов. Мы ее гарантируем и обеспечим. У нас гораздо более жесткие меры были во время Олимпиады и Паралимпиады. Законопослушным гражданам опасаться нечего», — отметил Алексей Лаврищев.

По его словам, опасений, что в тех городах, откуда полицейские уехали для обеспечения безопасности чемпионата мира, возможно ухудшение криминогенной ситуации, нет.

«По всей стране ситуация контролируется: никаких угроз участникам и гостям не зафиксировано, сотрудники по безопасности будут по всей стране нести службу в усиленном режиме. Сотрудникам это будет компенсировано в установленном законом порядке», — цитирует Алексея Лаврищева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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