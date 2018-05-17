Православные 17 мая отметят Вознесение Господне

Оно отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, воскресший Христос более месяца находился рядом со своими учениками, общался с ними, а на 40-й день благословил их и вознесся на небо.

«Когда он скрылся от их взгляда, появились два ангела. Они дали ученикам некий завет, что господа надо вновь ждать. Второе пришествие будет славным, страшным», — сказал штатный клирик Ейского кафедрального собора святителя Николая Чудотворца иерей Димитрий Самохин.

В этот день во всех православных храмах пройдет праздничная литургия, священнослужители рекомендуют отказаться от тяжелой работы. Верующие обязательно должны прийти в храмы.

В качестве традиционного угощения на Вознесение некоторые хозяйки готовят особую выпечку в виде лесенок, которые символизируют путь Иисуса Христа на небеса. Праздник также обрел немало народных примет. Одна из них гласит, что после Вознесения лето вступает в свои права. Поэтому принято украшать дом цветами и свежей зеленью.

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