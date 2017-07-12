Православные Кубани отметят День памяти святых апостолов Петра и Павла

Верующие всего мира отмечают этот праздник 12 июля, церковь причисляет его к великим.

Он известен со времен раннего христианства. Апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть за свою веру в один день, с разницей в несколько лет. Почитать их начали сразу после казни.

«Это два апостола, которые больше всех потрудились в проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр был непосредственным свидетелем всех чудес Христа. Павел больше всех потрудился в учении и распространении священного Евангелия», — пояснил настоятель Свято-Покровского храма Краснодара Иоанн Гармаш.

Дню святых апостолов Петра и Павла предшествовал пост. Верующие целый месяц воздерживались от мяса и молочного, много молились. Чтобы отметить праздник, прихожане соберутся во всех храмах Кубани на божественные литургии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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