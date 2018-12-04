Православные Кубани отметят праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

В этот день верующие вспоминают, как супруги Иоаким и Анна впервые привели в Иерусалимскую церковь свою трехлетнюю дочь Марию, которая самостоятельно преодолела крутые ступени.

По словам священников, праздник напоминает всем родителям о том, какую важную роль они играют в жизни своих детей.

«Мы должны задуматься о том, как воспитываем своих детей. Учим ли мы их простому закону нравственности? Учим ли мы их боговедению, тому, что в жизни надо искать господа?» — сказал священник краснодарского храма Архистратига Михаила Евгений Игнатов.

В этот день у верующих принято устраивать зимние ярмарки. Раньше на них продавали сани, украшенные резьбой, сушеные грибы, ягоды и горячие пирожки. Несмотря на то, что праздник выпадает на Рождественский пост, в этот день церковь разрешает есть рыбу, мясо и яйца.

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