Правозащитник Александр Брод: митинги Навального организуют для провоцирования беспорядков

О том, что стоит за радикальным протестом, рассказал член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации НКО по защите прав избирателей «Гражданский контроль», правозащитник Александр Брод.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального 7 октября выйдут на протестные акции в ряде российских городов. В большинстве из них митинги не согласованы властями, как того требует законодательство, потому что на заявленных площадках были намечены другие массовые мероприятия.

Несанкционированным является митинг и на Театральной площади Краснодара. Мэрия уже предупредила, что в соответствии с административным законодательством его участников ждет крупный штраф или арест до 15 суток.

«К проведению публичных мероприятий нужно всегда подходить объективно, видя две стороны медали. Закрепленную в Конституции свободу граждан на самовыражение, свободу собраний нельзя отделять от ответственности за то, чтобы данные акции не нарушали общественного порядка, не создавали препятствий для горожан и движения транспорта, не превращались в радикальные столкновения с правоохранительными органами. Если говорить о Краснодаре, то 7 октября по всему центру города проходят массовые спортивные и молодежные мероприятия, уведомления о которых были поданы ранее, поэтому совершенно законно организаторам протестной акции отказали в ее согласовании», — сказал Брод.

Он подчеркнул, что оппозиция бывает разной и властям необходимо слышать конструктивное мнение, активисты могут добиваться решения насущных проблем.

«В то же время присутствуют и откровенные провокаторы, цель которых — обратить на себя внимание, разжечь конфликт с полицией и затем обвинить правоохранительные органы в применении силы. К сожалению, в истории с деятельностью Алексея Навального часто присутствует закономерность, когда митинги организовываются не для конструктивной повестки, реального обсуждения проблем, а для провоцирования беспорядков. В этой ситуации отрадно, что партия «Яблоко» разобралась в происходящем, не поддержав уличные акции 7 октября. Это значит, что даже в рядах оппозиции далеко не все выступают за радикальные методы выражения протеста и готовы прямо нарушать закон, призывая людей выходить на несогласованные публичные мероприятия. Сегодня мы стоим на пороге большой избирательной кампании. На этом фоне о себе хотят заявить в том числе нечистоплотные политики, в регионах создаются пулы активистов, разжигающих протестную повестку. Они пытаются толкать людей на нарушение закона. Поэтому надеюсь, что в регионах России, в том числе в Краснодарском крае, здоровые общественные силы смогут в полной мере противопоставить провокационным настроениям позитивную повестку, вести диалог с властью, которая слышит проблемы, и добиваться их решения», — цитирует правозащитника «Юг Times».

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