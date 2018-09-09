Правозащитник Александр Брод: на выборах в муниципалитетах Кубани наблюдаются высокие темпы явки

Член Совета по правам человека при президенте РФ прокомментировал ход муниципальных выборов на Кубани 9 сентября.

«Выборы на Кубани традиционно отличаются высоким уровнем подготовки и неплохими показателями прозрачности процесса. Несмотря на то, что региональных выборов на Кубани в этом году нет, эту кампанию можно считать крайне важной: она определит будущее множества людей», — рассказал правозащитник.

Он добавил, что в семи крупных муниципалитетах проходят 15 кампаний, в ходе которых будут избраны 159 депутатов советов местного уровня и девять значимых чиновников. В них участвуют 397 кандидатов, значительная часть которых — 126 — являются самовыдвиженцами. Многие кандидаты на этих выборах выдвигаются впервые — например, в Геленджике 89 человек выдвигается впервые и лишь 13 — повторно.

«Считаю, что это хороший показатель, который наглядно демонстрирует изменения, произошедшие в нашем обществе за последние годы — все больше людей интересуется политикой, хотят участвовать в жизни своего поселения, города, района, — отметил Александр Брод. — Судя по обратной связи, получаемой «Гражданским контролем» из муниципалитетов Краснодарского края, в которых сегодня проходят выборы (а их более 30!), единый день голосования в регионе проходит в спокойном режиме — об этом свидетельствуют высокие темпы явки и хорошая подготовка к проведению».

Правозащитник отметил гражданскую активность в регионе. По мнению Брода, институт общественного наблюдения за выборами показывает свою эффективность. Члены мониторинговой группы общественного контроля находятся в постоянном контакте с избирательными комиссиями и следят за ходом выборов, а также за обеспечением прав всех участвующих в выборном процессе граждан и общественно-политических объединений. Общественная палата края, Совет по правам человека при губернаторе и институт уполномоченного по правам человека также подключены к этому процессу.

Александр Брод добавил, что строгий контроль общественников позволяет максимизировать открытость выборов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на единый день голосования 9 сентября в Краснодарском крае назначено 64 муниципальные избирательные кампании. С 8:00 в крае открыты 523 избирательных участка, на которых работает 1 тыс. 599 наблюдателей.

Жители Кубани из 30 муниципальных образований края выбирают депутатов местных советов и глав поселений. На вакантные мандаты 45 глав и 188 депутатов претендует 639 кандидатов.

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