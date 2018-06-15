Прах Стивена Хокинга захоронили между могилами Ньютона и Дарвина

В космос также отправили радиосигнал с «посланием мира и надежды» со словами самого ученого.

Урну с прахом британского физика-теоретика и исследователя черных дыр Стивена Хокинга заложили в специальную нишу в Уголке ученых между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве.

Королевский астроном Великобритании Мартина Риса отметил, что имя профессора Хокинга останется «в анналах науки».

«Никто другой со времен Альберта Эйнштейна не сделал больше, чтобы углубить наше понимание пространства и времени», — сказал он.

В чтениях во время поминальной службы участвовали астронавт Тимоти Пик и актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Хокинга в драме BBC, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ученый умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже — городе, в котором он более 50 лет вел научную деятельность.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник