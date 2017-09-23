Праздник продолжается: дождь не испортил в Краснодаре День города

В краевой столице закончился дождь. Праздничные мероприятия и концерт пройдут как назначено.

Сейчас всех жителей и гостей города ждут на Театральной площади.

Там в 20:00 состоится гала-концерт «Мелодии наших сердец». После этого запланирован фейерверк. Телеканал «Кубань 24» покажет трансляцию гала-концерта.

В режиме реального времени этот концерт можно будет смотреть не только по телевизору, но и в Интернете: на портале «Кубань 24», в социальных сетях портала — Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках — и на Youtube канала.

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