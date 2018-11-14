Предполагаемая причина пожара в Новопокровском районе — детская шалость

При пожаре в доме в поселке Первомайском 13 ноября погибли трое детей и их бабушка.

По словам главы Новопокровского района Юрия Ревякина, специалисты склонны к тому, что причина пожара — неосторожное обращение ребенка с огнем.

В момент пожара еще трое детей из этой семьи находились в школе и детском саду, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 13 ноября очевидцы увидели пожар. Сосед забежал в дом и вытащил женщину 1953 года рождения, через окно достал ее двухлетнего внука. Спасти их не удалось. Обнаружили тело еще одного ребенка. Возбудили уголовное дело. При разборе завалов сгоревшего дома спасатели также обнаружили тело погибшей семимесячной девочки.

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