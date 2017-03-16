style=»width: 100%;»> Предприятия АПК представят свою продукцию в Анапе

16 марта в Анапе состоится Инфотур. На встречу приглашаются предприятия АПК, торговли, общественного питания и санаторно-курортного комплекса Анапы, а также Абинского и Крымского районов.

Цель Инфотура – продвижение краевой продукции на местном рынке и укрепление сотрудничества кубанских товаропроизводителей с предприятиями торговли, санаторно-курортного комплекса, общественного питания и бюджетной сферы.

Начнется Инфотур в 11 утра в Центре культуры «Родина», сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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