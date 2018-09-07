Предприниматели Кубани оценили микрозаймы от государства

Об этом 7 сентября заявили в краевом департаменте инвестиций. Его руководители следят за тем, как используются выданные деньги.

В 2016 году такой привилегией воспользовался бизнесмен Юрий Зарядов. Вместе с супругой он открыл детскую комнату в одном из торговых центров Краснодара. Благодаря такому капиталу он закупил новейшее интерактивное оборудование. Своей историей успеха бизнесмен поделился с руководителем краевого департамента инвестиций Юрием Волковым.

«Для нас очень важно, чтобы действительно были меры поддержки для предпринимателей, чтобы они не были формальными, а были по существу, чтобы ими пользовались. По этому году мы видим рост объемов микрозаймов, которые мы предоставляем, практически на 40%. Напомню, что сейчас это 3 млн на три года, а максимальная ставка — 7% годовых», — сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

«Такие вещи очень хорошо помогают начинающим предпринимателям, потому что изначально дают какую-то надежду. Поиск капитала для октрытия своего дела — одна из самых сложных задач на первом этапе. И льготная процентная ставка имеет большое значение», — отметил предприниматель Юрий Зарядов.

На Кубани предпринимателям могут оказать разную поддержку: от консалтинговой помощи до микрозаймов. В этом году на развитие малого и среднего бизнеса в крае дополнительно выделили 150 млн рублей.

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