Предпринимательство будет развиваться дальше

Кандидат в президенты УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев Навоийская область Кувондик Санокулов , представитель кандидата, встретился с избирателями Кизилтепинского района.

Представитель ознакомил избирателей с важными направлениями предвыборной программы кандидата и инициативами, направленными на социально-экономическое развитие региона в ближайшие семь лет во время встречи с избирателями Навоийской области 21 июня.

– В ближайшие семь лет на развитие округа будет выделено 58 миллиардов долларов, а в сотрудничестве с Республикой Татарстан и государством Египет будет создано 19 промзон, – сказал он. Мы, предприниматели, очень довольны проделанной работой, особенно в следующие шесть лет, – сказала Машхура Каримова, предприниматель и партийный активист. – После прослушивания предвыборной программы кандидата моя уверенность в развитии отрасли еще больше возросла. Призываю всех предпринимателей поддержать кандидатуру Шавката Мирзиёева на выборах 9 июля.

Агитационные встречи доверенного лица в регионах продолжаются.