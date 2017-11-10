Предприятие «Кубань Поддон» заявило о готовности выйти на рынок Адыгеи

Помочь развитию Республики Адыгея готовы кубанские компании. Об этом на форуме заявили представители предприятия «Кубань Поддон».

В рамках деловой программы они рассказали о своем бизнесе и о том, что готовы выйти на новые рынки.

«Наше участие в этом форуме обусловлено привлекательностью этого региона. Наша деятельность связана с покупкой, производством и продажей деревянной тары. В Краснодарском крае и за его пределами мы обеспечиваем крупных производителей бесперебойной поставкой палет. Поэтому мы уверены, что наша продукция будет востребована и в Адыгее», — сказал коммерческий директор компании «Кубань Поддон» Али Сечгин.

По мнению участников форума «Инвест ин Адыгея», республика сейчас активно развивается, и сотрудничество с компанией может помочь во многих сферах экономики. Получить более подробную информацию о работе и услугах предприятия можно на официальном сайте.

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