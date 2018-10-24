Предприятия Кубани присоединились к акции «Неделя без турникетов»

Школьников и студентов приглашают на экскурсии по промышленным предприятиям. Акция проходит уже третий год подряд. Инициатором ее стал Союз машиностроителей России.

Участие принимают самые разные производства. В Апшеронске, к примеру, это деревообрабатывающий комбинат. Он заинтересовал так много учащихся, что на предприятии акцию решили продлить. В день сотрудники завода принимают по несколько экскурсий. За студентами местного лесохозяйственного техникума сразу идут старшеклассники. Им показывают все этапы от склада сырья и лесопилки до пресса и хранилища готовой продукции.

«Очень многие мои знакомые хотят пойти именно сюда работать», — рассказал студент Апшеронского сельскохозяйственного техникума Дмитрий Люшук.

«Турникеты нашего предприятия всегда открыты для школьников и студентов. Мы таким ярким и доступным образом формируем себе кадровый потенциал», — отметил пресс-секретарь апшеронского деревообрабатывающего комбината Светлана Сонина.

На Кубани в акции «Неделя без турникета» принимают участие несколько предприятий — газодобывающие компании, машиностроительные заводы.

Как показывает опыт, инициатива весьма востребована. Студенты и старшеклассники могут определиться с местом стажировки и получают реальные перспективы выгодного трудоустройства, а работодатели могут воспитать квалифицированных сотрудников.

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